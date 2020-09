Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a appelé, lundi, les citoyens et les agriculteurs à la vigilance et à ne pas s’approcher des ouvrages hydrauliques, en l’occurrence les barrages, les lacs collinaires et les cours des oueds, en raison des prévisions de l’INM, annonçant des perturbations climatiques.

Le ministère a également recommandé aux pêcheurs de ne pas s’aventurer en mer et de prendre les précautions nécessaires pour fixer leurs embarcations à quai, jusqu’à nouvel ordre.

L’INM avait annoncé, lundi matin, des pluies temporairement orageuses et parfois intenses sur les régions Est du pays, avec des chutes de grêle et des coups de foudre, par endroits.

Ces pluies seront en quantités importantes notamment dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir et Mahdia.

Elles intéresseront, l’après-midi, le gouvernorat de Sfax, puis ceux de Gabès et Médenine. Les quantités enregistrées varieront entre 40 et 60 mm et atteindront localement 90 mm.