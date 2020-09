Six courts-métrages autour du thème ” Remake coup de cœur JCC 1966-2019″ ont été sélectionnés, dans le cadre d’un appel à projets lancé par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), pour l’ouverture de la 31ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2020), prévue du 7 au 12 novembre 2020.

Les candidats ont porté leurs choix sur des films qui ont marqué les JCC de 1966 à 2019. Un comité, présidé par Kehna Attia, a sélectionné la liste de ces courts-métrages, a-t-on indiqué, dans un communiqué de JCC.org et du CNCI.

Voici la liste des courts-métrages sélectionnés :

– ” Le temps qui passe ” de Sonia Chamkhi. Le titre de ce court-métrage est inspiré du film ” soleil des hyènes” de Ridha Behi qui a participé à la ” quinzaine des réalisateurs ” au festival de cannes en 1977, et a reçu plusieurs prix dans plusieurs festivals et a marqué les JCC en 1978

– ” Noir 2 ” de Habib Mestiri (Production : Amyclar films Lotfi Layouni). Il est inspiré du film ” la noire de… ” Ousmane Sembene qui a reçu le premier Tanit d’or lors de la première édition des JCC en 1966

– ” Manda ” de Heifel Ben Youssef (Production : mind shift), inspiré du film ” le mandat ” de Sembene Ousmane

– ” Le Réverbère ” de Tarek Khalladi (Production : Iris productions). Le film est inspiré de ” Réverbère ” un des trois volets du film tunisien au pays du tararani produit en 1973.

– ” السابع”, de Alaeddin Abou Taleb (Play production), inspiré du film “la noce” du Nouveau Théâtre

– ” Sur les traces de Saida ” de Faouzi Chelbi (Key Prod), inspiré du film ” Saida ” de Mohamed Zran. Faouzi Cheldi a choisi de présenter son court-métrage aux côtés de Mohamed Zran et Hichem Rostom en tant qu’acteurs (Production : Artus production).

Les six films sont une initiative des JCC et seront produits par le CNCI. Ils seront d’une durée de 10 à 15 min, a-t-on indiqué.

En effet, l’appel à candidatures pour le choix de ces films a été ouvert le 29 juillet dernier. Les candidats avaient une durée de 120 jours pour finaliser leurs projets à compter de la date de clôture de l’appel.

Chacune des 6 propositions “doit évoquer l’expérience et la relation qu’a vécu l’auteur avec les JCC ou avec l’art cinématographique”, avait précisé le CNCI.

La prochaine édition des JCC se tient dans des conditions exceptionnelles de lutte contre le Covid-19 et la mise en application d’un protocole sanitaire pour prévenir la propagation du coronavirus.

Les dirigeants du festival avaient indiqué qu’en l’absence de la Compétition cette année, le festival prévoit la projection des best of des JCC 1966/2019 et les films tunisiens Tanités 1968/2019.

Cependant, le festival gardera l’essentiel de sa programmation habituelle comme les projections en salles, les producer’s network et les hommages.

Les JCC auront lieu dans une édition dans une édition exceptionnelle dominée par le protocole sanitaire par précaution de la Covid-19.