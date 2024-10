Le ministère des Affaires Culturelles a publié, vendredi, la liste des personnalités qui présideront cinq grandes manifestations culturelles et artistiques pour la saison 2024-2025.

Selon un communiqué publié sur le réseau social du ministère, la liste comprend l’homme de théâtre Mounir Argui, le réalisateur et critique Ferid Boughedir, la chanteuse Dorsaf Hemdani, le musicien et compositeur Taher Guizani et l’universitaire Mohamed Saleh Kadri. Ils seront, successivement, à la tête des manifestations suivantes : les Journées théâtrales de Carthage, les Journées cinématographiques de Carthage, les Journées musicales de Carthage, le Festival de la chanson tunisienne et la Foire internationale du livre tunisien.

Voici la liste détaillée des manifestations avec mention de leur date d’organisation :