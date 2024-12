Les Journées cinématographiques (JCC) se poursuivent les régions à travers une programmation de trois jours, à Tozeur, démarrée, lundi, qui verra la projection des films primés.

Les JCC à Tozeur sont organisées les 23, 24 et 25 décembre à la maison de la culture Hammet Djerid en présence de certains acteurs, réalisateurs et représentants des médias.

Un spectacle folklorique et de musique soufie était au programme de la cérémonie au cours de laquelle il y a eu la projection du long-métrage “Backstage” réalisé par Afef Ben Mahmoud (Tunisie) & Khalil Benkirane (Maroc).

Le chargé de la section JCC dans les régions, Hamza Hajji, a présenté une mini édition axée sur les spécificités culturelles et artistiques de la région dans une initiative qui vise à mettre en avant la compétence des jeunes cinéastes en leur proposant un encadrement spécifique dans les métiers du 7ème art et dans la gestion des festivals.

Au terme de cette manifestation régionale, il y aura l’annonce d’un festival de cinéma à Hammet Djerid, a fait savoir le représentant des JCC. Lancée en 2010, la section des JCC dans les régions a pour objectif de décentraliser la culture et d’enraciner la culture de proximité, a-t-il rappelé.

La programmation a été mise en place en collaboration entre les JCC, la délégation aux Affaires régionales et les autorités régionales. Des films pour enfants sont au programme des matinées alors que les films pour adultes seront projetés le soir.

Le palmarès de la 35ème édition des JCC, organisée du 14 au 21 décembre 2024 à Tunis, a été dévoilé, samedi soir, lors d’une cérémonie officielle au Théâtre de l’Opéra de Tunis. “Les enfants Rouges” de Lotfi Achour, “Nothing happen after that” d’Ibrahim Omar, “A fidai film” de Kamal Aljafari, “Les derniers jours avec Eliane » de Mehdi Hajri sont les lauréats des Tanits d’Or des différentes sections de la compétition officielle.

“Les enfants Rouges” a remporté le Tanit d’Or de la compétition des longs métrages de fiction consacrée aux films africains et arabes. Cette coproduction de 2024 (Tunisie, France, Belgique, France) a également eu le prix du public attribué, ex aequo, au film syrien “Salma” de Joud Said.

Le cinéma tunisien a remporté d’autres prix dont trois Tanits dans la compétition documentaire: Un Tanit d’or pour le court métrage “Les derniers jours avec Eliane” de Mehdi Hajri, et deux Tanits de bronze pour le long métrage “Matula” d’Abdallah Yahia et le court métrage “Bord à bord” de Sahar El Euchi.

Outre le prix du meilleur montage attribué à Camille Toubkisla (monteuse française) dans le long métrage de fiction “Aicha” de Mehdi M.Barsaoui, trois autres œuvres ont été primées dans la nouvelle compétition nationale dédiée aux films tunisiens : “Le pont” long métrage de Walid Mattar, “Le sentier de Aïcha” court métrage de Selma Hobbi et “La couleur du phosphate” long métrage documentaire de Ridha Tlili.

Les JCC étaient marquées par une série d’hommages, en particulier l’hommage rendu au grand artiste Fathi Haddaoui, décédée le 12 décembre, deux jours avant le début du festival, à l’âge de 63 ans.

La Palestine, le Sénégal et la Jordanie étaient au cœur de focus aux JCC qui jettent la lumière sur les cinémas dans ces pays.

A la veille de la clôture, des prix parallèles ont été également attribués par le festival et ses divers partenaires.