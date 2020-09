Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques de la Pêche maritime a appelé les agriculteurs et les marins-pêcheurs à la vigilance et à prendre les précautions nécessaires, à la lumière des prévisions météorologiques qui indiquent la poursuite des perturbations climatiques dominées par la chute de pluies parfois diluviennes.

Le département ministériel a insisté, jeudi, dans un communiqué, sur la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs bétails en ne les laissant pas hors des étables et en les éloignant surtout des cours des oueds.

Il a, également, souligné la nécessité de rassembler les machines agricoles et les équipements pour les mettre dans des endroits sécurisés, tout en s’assurant de la solidité de la mise en place des serres en prévision de tempêtes annoncées par l’Institut national de la météorologie (INM).

Les marins-pêcheurs, eux, sont appelés à être vigilants en évitant la navigation. La même source indique toujours à la lumière, des prévisions de l’INM, que la situation météorologique a été marquée, jeudi 10 septembre, par la continuation de la chute de pluies orageuses et parfois diluviennes, dans les régions de l’Ouest pour concerner progressivement l’après midi et au cours de la prochaine nuit les régions de l’Est des secteurs nord et du centre.

La pluviométrie sera importante dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Bizerte, Siliana, Zaghouan, Nabeul et le Grand Tunis, avec une moyenne oscillant entre 40 et 70 millimètres atteignant jusqu’à 90 millimètres localement.

Le vent sera fort à l’apparition de nuageux orageux et de chutes de grêle dans certains endroits.