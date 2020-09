397 protestations collectives ont été observées au mois d’août dernier, soit une moyenne quotidienne de 12 manifestations enregistrant ainsi une diminution d’environ 50% par rapport au mois de Juillet, a indiqué jeudi l’observatoire social tunisien relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Dans son rapport du mois d’août, l’observatoire souligne que la soif a été le principal moteur des protestations tout au long de ce mois dans diverses régions du pays, en particulier pendant la période de l’Aïd Al-Adha. Les fermetures de routes ont également été la forme de protestation la plus répandue.

La revendication d’emploi n’a pas été non plus absente des manifestations du mois d’Août dans le bassin minier et à Tozeur et ce, malgré la situation économique difficile que traverse le pays.

Selon le rapport, 76,8% des manifestations étaient anarchiques, c’est-à-dire en dehors de toute forme d’encadrement et pourraient donc basculer dans la violence.

Les revendications à connotation économique et sociale ont représenté 71% du total des mouvements de protestation relevés.

Le gouvernorat de Gafsa arrive en premier en termes de nombre de manifestations relevées tout au long du mois d’Août avec 107 mouvements de protestation dont 95 anarchiques, suivi du gouvernorat de Kairouan avec 68 mouvements de protestation, dont 49 anarchiques puis du gouvernorat de Sfax (40 mouvements de protestation dont 31 étaient des actions anarchiques) et du gouvernorat de Tunis (35 mouvements dont 33 anarchiques), El Kef (34 mouvements dont 32 anarchiques) et Kasserine où 32 mouvements de protestation étaient pour la plupart anarchiques.

Au niveau régional, les régions de l’Ouest sont toujours les plus actives en termes de protestation, le Sud-Ouest étant le premier avec 116 mouvements de protestation, suivi du Centre-Ouest avec 103 mouvements de protestation.