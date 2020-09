L’Espagne veut renforcer son partenariat économique avec la Tunisie. C’est en tout ce qu’a déclaré, samedi 5 septembre, la cheffe de la diplomatie espagnole, Arancha Gonzalez Laya.

” Les relations politiques et économiques entre l’Espagne et la Tunisie devraient se développer davantage au service de l’intérêt des de deux peuples amis “, a-t-elle ajouté, à l’issue de son entretien au palais de Carthage avec le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed.

Dans une vidéo postée sur la page de la présidence, la ministre espagnole des Affaires étrangères a souligné que la Tunisie n’est pas seulement un pays voisin, mais également un partenaire clé en Méditerranée.

Arancha Gonzalez Laya qui effectue sa première visite officielle en Tunisie en tant que cheffe de la diplomatie espagnole, a salué la mise en place d’un nouveau gouvernement en Tunisie, lui souhaitant toute la stabilité politique.

D’après la responsable espagnole, l’entretien a porté sur des questions d’intérêt commun dont notamment la paix et la stabilité en méditerranée, le dossier libyen, les investissements, le renforcement des relations entre l’Europe et ses voisins du sud de la méditerranée, la migration et la lutte contre la traite des êtres humains.