L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) souligne, dans un communiqué rendu public mercredi 2 septembre, que les grandes priorités définies par le gouvernement de Hichem Mechichi constituent une base de dialogue pour la mise en place d’un programme de sauvetage “consensuel” qui rassemble toutes les forces nationales. De ce fait, elle se dit disposé à collaborer avec ce nouveau gouvernement.

A l’aube de ce mercredi, le gouvernement de Hichem Mechichi a obtenu la confiance du Parlement avec 134 voix pour, 67 contre et zéro abstention sur un total de 201 députés présents. Le nouveau chef du gouvernement s’est engagé à placer l’investissement, la justice fiscale, la réforme du secteur public, la lutte contre la pauvreté et le rééquilibrage des finances publiques en tête de ses priorités.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette séance plénière, l’UTICA a mis l’accent sur la nécessité d’accorder une priorité absolue à la préservation de la pérennité des entreprises et des emplois, à la promotion de l’investissement et au développement de l’exportation et du développement régional.

L’organisation patronale a également appelé à instaurer un modèle de développement durable et à développer les secteurs économiques précaires.

Elle a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de réformer le code des changes, d’encourager la recherche scientifique et l’innovation et développer le secteur des énergies renouvelables et de lutter contre l’économie parallèle.

La mise en œuvre de ces réformes, souligne le patronat, requiert des décisions “courageuses” et une vision “clairvoyante”

D’autre part, l’UTICA a exhorté le nouveau gouvernement à parachever la mise en place des institutions et instances constitutionnelles, dont la cour constitutionnelle, et à réviser le code électoral et la loi relative au financement des partis politiques.