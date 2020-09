Le décret gouvernemental n° 316-2020, fixant les conditions et les procédures d’octroi des concessions et de leur suivi basé sur une nouvelle approche entre le secteur public et privé, a fait l’objet d’un séminaire organisé lundi 31 août 2020 à Tunis par l’Instance générale de partenariat public/privé, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale.

La nouvelle approche vise principalement à simplifier les procédures pour les investisseurs et à renforcer les capacités des secteurs public et privé dans la gestion des contrats de concession. La ministre auprès du chef du gouvernement, chargée des Grands projets nationaux, Lobna Jribi, a indiqué à cette occasion que les procédures simplifiées du décret gouvernemental sont destinées, en particulier, aux jeunes investisseurs de moins de 35 ans et aux projets dont le coût d’investissement est inférieur à 15 millions de dinars.

Elle a précisé dans une déclaration à l’Agence TAP, que dans le cadre de la simplification des procédures, tous les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes promoteurs ont été levés.

Elle a souligné que le décret gouvernemental contribue à la valorisation des biens de l’Etat, y compris les bâtiments à valeur culturelle et les terres domaniales et forestières, que l’investisseur privé exploitera dans le cadre d’une concession.

De nombreux projets peuvent être réalisés engobant de nombreux domaines, tels que la valorisation des déchets et du patrimoine culturel, le tourisme, les sports…, tout en préservant les dimensions sociales et sectorielles, a encore expliqué Jribi.

La ministre a affirmé que la réalisation des projets pilotes est possible, dans le cadre de partenariats entre les secteurs publics et privés et les municipalités, à titre d’exemple, notant que de tels projets seront présentés dans toutes les régions, afin de trouver les financements nécessaires.

De même, elle a souligné que dans le cadre de la continuité de l’Etat et de la passation des fonctions, les services des grands projets à la présidence du gouvernement préparent un “livre blanc” qui reprend les plus importants mégaprojets, au sujet desquels des solutions ont été trouvées au cours des sept derniers mois.

Cette manifestation constitue, selon la ministre, un point de départ pour plusieurs ateliers sectoriels qui seront organisés par l’Instance générale de partenariat public privé pour clarifier le système de concessions.