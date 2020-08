Le forum annuel des tunisiens à l’étranger a appelé à l’unification des instances représentatives de la diaspora tunisienne, outre la révision de la loi portant création du Conseil des Tunisiens à l’étranger.

Les participants à ce Forum ont recommandé la nécessité de mettre en place un système de réseautage entre les instances représentatives des tunisiens à l’étranger, la création d’une banque d’investissement pour la diaspora tunisienne et au renforcement des mécanismes à même d’encourager les tunisiens à la consolidation de l’économie tunisienne.

Le forum a recommandé également la nécessité de promouvoir les services bancaires et les opérations financières en vue de faciliter le transfert d’argent et l’investissement en Tunisie à travers la réduction du taux d’intérêt et le rapprochement des services bancaires aux tunisiens dans les pays d’accueil, ainsi que l’encouragement des compétences tunisiennes dans les entreprises étrangères.

Lors de ce forum qui s’est déroulé début août sur le thème” vers une nouvelle approche de communication et de partenariat avec les tunisiens à l’étranger”, les intervenants ont incité les compétences et hommes d’affaires tunisiens à investir en Tunisie, à créer des projets à haute valeur ajoutée et à moderniser et numériser l’administration .

Ils ont appelé à la mise en place d’une plateforme et d’une banque de données pour les tunisiens à l’étranger regroupant des compétences et des associations ainsi qu’à l’unification des instances représentatives des tunisiens à l’étranger et l’élaboration d’une stratégie pour la migration qui permet d’assurer la préservation des intérêts de l’état.

Il convient de rappeler que le forum annuel des tunisiens à l’étranger s’est tenu le 8 août dernier en ligne (webinaire) à l’initiative de l’Office des Tunisiens à l’étranger, avec la participation les décideurs institutionnels et les membres de la communauté tunisienne résidente à l’étranger ainsi que des spécialistes en la matière.