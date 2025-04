Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a inauguré, mardi, les Journées d’étude consulaires, organisées à distance au profit de l’ensemble des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger.

Le ministre a souligné que le lancement de ces journées, organisées en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, visant à améliorer la qualité des services consulaires fournis aux Tunisiens résidant à l’étranger, et à garantir leur retour, pendant les vacances d’été, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, selon un communiqué publié par le département.

Il a, à cette occasion, salué la coordination continue entre les différentes structures de l’État, en ce concerne notamment les documents de voyage, de manière à permettre une réactivité rapide face aux besoins des citoyens tunisiens à l’étranger, mais aussi des ressortissants étrangers sollicitant des visas.

Le ministre a appelé les chefs de missions diplomatiques et consulaires à redoubler d’efforts pour offrir des services de qualité à la communauté tunisienne et à veiller à son encadrement, saluant au passage leur engagement constant pour défendre les intérêts de la Tunisie et de ses ressortissants à travers le monde.

La première journée d’étude a permis de tenir un dialogue interactif constructif entre les représentants du ministère de l’Intérieur et les chefs des missions diplomatiques et consulaires, en présence de cadres du ministère. Ce dialogue a porté sur les moyens de surmonter les difficultés existantes et a abouti à des recommandations pratiques, ajoute la même source.