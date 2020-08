Par décrets gouvernementaux de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Sehiri, il a été institué le prix national “Maya JERIBI” pour la meilleure activité appuyant la participation de la femme à la vie publique, attribué annuellement à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la femme, correspondant au 13 août de chaque année.

Une dotation de 10 à 5 mille dinars sera attribué aux lauréats de ce prix national.

Le prix national «Zoubeida B’chir» pour les meilleurs écrits féminins tunisiens, attribué le 8 mars de chaque année, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Il est attribué pour la reconnaissance et l’estimation des créatrices et des chercheures tunisiennes distinguées et leur encouragement à plus de production scientifique et littéraire afin de consolider leur présence et d’appuyer leur carrière scientifique et littéraire.

Six prix seront attribués selon les catégories avec une dotation d’un montant de 10 à 5 mille dinars.