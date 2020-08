Mme Imen Zahouani Houimel proposée par le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi au poste de ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées a occupé plusieurs fonctions au sein du ministère des affaires sociales en tant que chef de service de la promotion de la productivité à la direction des salaires (1995), sous directrice des négociations collectives à la direction générale du travail (2000), directrice des relations avec les structures de la sécurité sociale et des affiliés (2006) et directrice générale de la coopération internationale dans le secteur de la migration (2015).

Elle a également occupé le poste de directrice générale de la femme, et de la famille au ministère de la femme et chargée de mission au cabinet de la ministre (mars 2012-octobre 2015) et (juillet 2017-Août 2018).

Depuis 2018 jusqu’à ce jour elle a occupé le poste coordinatrice de programme du bureau de l’organisation internationale du travail (OIT).

Mme Houimel est titulaire d’un diplôme du premier cycle en sciences économiques de la faculté de droit et des sciences économiques de Tunis et d’un diplôme de fin d’études de la direction du travail de l’institut national du travail et des études sociales (1988).

La ministre proposée à la tête du ministère de la femme était membre du comité des droits de l’homme et des libertés. Elle était également membre de plusieurs commissions techniques en matière de sécurité sociale et de santé et avait participé à l’élaboration de la loi sur la lutte contre les violences à l’égard des femmes. (2013-2015).

Elle était secrétaire générale de l’association tunisienne d’aide aux sourds (2012) et membre du comité directeur de l’association des anciens de l’institut de défense nationale et l’association des amateurs de la bibliothèque nationale à Riadh Ennasser.