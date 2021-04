Hichem Mechichi, chef du gouvernement, a reçu en audience, mardi 20 avril à La Kasbah, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et celui de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, en prévision des négociations prévues en mai prochain, à Washington (USA), entre le gouvernement tunisien, d’une part, et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, principaux bailleurs du fonds du pays, d’autre part.

Selon la présidence du gouvernement, la rencontre vise à optimiser la coordination entre la présidence du gouvernement et les deux départements, avant la rencontre prévue, début mai, aux Etats-Unis d’Amérique, avec les représentants des deux institutions de Breton Woods, pour leur présenter le programme de réformes envisagé par le gouvernement.

Pour Kooli, dont les propos sont rapportés par la présidence du gouvernement, la visite prévue à Washington vise à convaincre le FMI et la Banque mondiale de la nécessité de soutenir la Tunisie dans son programme de réforme de l’économie tunisienne et d’accompagner les réformes envisagées mais aussi à renforcer les relations bilatérales entre la Tunisie et les Etats-Unis dans les différents domaines.