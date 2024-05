Des bailleurs de fonds réunis au sein des “Med Donors”, dont font partie la Fondation Prince Albert II de Monaco et des donateurs privés et publics de premier plan ont ainsi annoncé leur engagement à verser un total de 60,8 millions d’USD (pour les efforts de conservation marine au cours des cinq prochaines années, et ce en marge de la conférence “Our Ocean 2024”, tenue à Athènes en Grèce, du 15 au 17 avril 2024.

Cet engagement s’inscrit dans le cadre d’une initiative historique visant à préserver l’intégrité écologique de la mer Méditerranée, impliquant des organisations philanthropiques pour la réalisation de l’objectif ambitieux de protéger 30 % de la Méditerranée d’ici à 2030, dont 10 % sous forme de zones strictement protégées, indique les fondations philantrophiques Dona Bertarelli et Sails of Change, dans un communiqué.

La région méditerranéenne, réputée pour la richesse de sa biodiversité marine et son statut de “hotspot” mondial pour les espèces endémiques, est confrontée à des menaces croissantes liées au changement climatique, à la pollution et aux pratiques de pêche non durables.