Les nouvelles de la Bourse

TUNIS, 21 août (TAP)- Voici les nouvelles de la bourse rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs

Unimed: Franchissements de seuil

Le fondateur d’UNIMED Ridha Charfeddine, a annoncé avoir dépassé le seuil de 66,6% dans le capital de la société après l’acquisition de concert de 2 157 380 d’actions et droits de vote, représentant 6,74% du capital. Suite à cette opération, Charfeddine détient 29,23% directement et 40,77% de concert, soit 70% du capital d’UNIMED.

Parallèlement, le fonds d’investissement américain SQM FRONTIER AFRICA MASTER FUND LTD, a franchi le seuil de 5% à la baisse, après la cession de 2 191 591 actions et droit de vote, soit 6,85% du capital d’UNIMED.

CELLCOM: croissance des revenus de 4% au 30 juin 2019

C’est avec un retard d’environ une année que la société CELLCOM a publié ses états financiers au 30 juin 2019. Ces derniers font état d’une croissance des revenus de 4%, dépassant 12MD et d’un creusement des pertes à 3,8 MD (contre un déficit de 1,8MD au terme de premier semestre de 2018).

SPDIT-SICAF: appels à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants et d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires

La société d’investissement SPDIT-SICAF appartenant au Groupe SFBT vient d’annoncer deux appels à candidature pour la désignation de:

-Deux administrateurs indépendants,

– Un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.

Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom du Président du Conseil d’Administration de la société SPDIT. Cette enveloppe doit être : soit déposée contre décharge au bureau d’ordre du siège social au plus tard le 11 septembre 2020, soit transmise par écrit recommandé avec accusé de réception au siège social de la société sis au 5, Boulevard Béji Caid Essebsi (ex Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS au plus tard le 11 Septembre 2020 (le cachet de la poste faisant foi).