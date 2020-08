Les problématiques de la marginalisation et l’exclusion sociale ont été au centre d’une rencontre, tenue lundi au Palais du gouvernement à La Kasbah, regroupant le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyès Fakhfakh, et un groupe d’experts chargés d’élaborer un rapport sur les problématiques de l’intégration et les disparités sociales. Ledit groupe d’experts est composé de Dorra Ben Alaya, Imed Melliti, Maher Hanin et Maher Zoghlami.

A cette occasion, Fakhfakh a mis l’accent sur l’importance d’établir un diagnostic de la situation et d’analyser ces phénomènes qui ciblent essentiellement les jeunes et les catégories vulnérables, soulignant l’impératif d’approfondir la réflexion sur les aspects socio-culturels et économiques afin de trouver des solutions efficaces, basées sur les connaissances, le savoir et les données scientifiques.

De son côté, Maher Hanin a indiqué que cette commission a été créé à l’issue de nombreuses concertations entre des sociologues, qui avaient recommandé l’élaboration de ce rapport avec la participation de sociologues et d’anthropologues.

Selon le membre de cette commission, le rapport a été axé sur l’étude des revendications sociales des jeunes et permettra de définir, à la lumière des recommandations, les moyens d’assurer une meilleure intégration des jeunes dans la société.