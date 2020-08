Selon les indicateurs de l’emploi et du chômage de l’Institut national de la statistique publiés samedi 15 août 2020, le nombre de chômeurs estimé pour le deuxième trimestre 2020 s’établit à 746 400 du total de la population active, contre 634 800 chômeurs pour le premier trimestre 2020. De ce fait, le taux de chômage a sensiblement augmenté au deuxième trimestre pour atteindre les 18%.

Le taux de chômage a évolué de façon proportionnellement uniforme selon le genre, augmentant de trois points de pourcentage pour les hommes et les femmes au deuxième trimestre 2020 pour atteindre, respectivement, 15,2% et 25%.

Au cours du deuxième trimestre de 2020, une moyenne de 74 200 personnes ont été classées hors de la population active, bien qu’elles aient voulu travailler et disponibles pour commencer un travail. Ce groupe n’a pas été compté parmi les chômeurs car déclarant ne pas chercher de travail en raison de la pandémie de Covid-19.

Si on ajoutait donc ce groupe de personnes aux chômeurs, alors le taux de chômage augmenterait de 1,4 point, s’établissant ainsi à 19,4%.

Le taux de chômage chez les jeunes s’élève à 36,1%. Ce taux est estimé à 36% chez les hommes et 37,3% chez les femmes.

Le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé en moyenne à 285 400 au deuxième trimestre 2020 contre 258 600 au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 26 800. Le taux de chômage pour cette catégorie est passé de 28% à 31,2%.

L’enquête sur l’emploi du deuxième trimestre 2020 a montré que l’effectif de la population active en Tunisie a atteint 4,151 millions, contre 4,2 millions au premier trimestre 2020, soit une baisse de 49 300. En conséquence, le taux d’activité est retombé à 47,4% au deuxième trimestre 2020, après avoir été à environ 48% au premier trimestre de cette année.

La population active se répartit en 2 961 900 hommes et 1 189 000 femmes, et le taux d’activité est respectivement de 69,4% et de 26,4%.

Au deuxième trimestre 2020, le nombre des occupés s’établit, en moyenne, à 3 404 500 contre 3 565 500 au premier trimestre de 2020, soit une diminution de 161 000. Cette population se répartit en 2 512 600 hommes et 891 900 femmes.

Cette baisse du nombre des occupés se répartit selon la situation dans la profession comme suit : 131 800 pour les salariés, 12 000 pour les indépendants et 17 200 pour les aides-familiaux.

Les indicateurs de l’INS publiés dans le cadre d’une enquête sur “l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur le marché de l’emploi tunisien” ont montré que 1 946 400 occupés n’étaient pas présents à leur travail en avril 2020, ce qui représente 58,3% du total des occupés. Les raisons de l’absence étaient liées, dans une très grande majorité, à la pandémie de Covid-19, avec notamment l’instauration du confinement général entre le 22 mars et le 3 mai 2020.

Les industries mécaniques et électriques, l’hôtellerie et la restauration, le bâtiment et les travaux publics ont enregistré les taux d’absentéisme les plus élevés, atteignant respectivement 93,3%, 90,1% et 82,4%. Alors que les secteurs de l’agriculture et de la pêche, les banques et assurances, les mines et l’énergie ont enregistré les taux de

fréquentation des lieux de travail les plus élevés, atteignant respectivement 79,4%, 68,5% et 53,9%.

La plupart des secteurs d’activité économique ont connu une baisse du nombre d’occupés au cours du deuxième trimestre de l’année 2020. Le secteur agricole a enregistré une baisse moyenne de 11 900 occupés et le secteur des industries manufacturières a enregistré une baisse de 51 900 occupés. Il est de même pour les industries non manufacturières et les secteurs des services, qui ont enregistré des baisses respectives de 46 800 et 52 700 occupés.

En revanche, certains secteurs ont connu une quasi-stabilité du nombre d’occupés par rapport au premier trimestre de 2020, comme les mines et énergie, et des banques et assurances.

En ce qui concerne les salaires du mois d’avril, 47,8% des salariés ont reçu leur salaire, contre 34,4% qui n’ont pas reçu, et 13,1% n’ayant reçu qu’une partie du salaire.