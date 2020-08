La commission régionale chargée de la maîtrise de gestion des produits chimiques nocifs à Bizerte a décidé, lors d’une réunion tenue vendredi 7 août au siège du gouvernorat, de lancer une campagne de contrôle dans tous les espaces où sont utilisés, exposés ou stockés des produits chimiques dangereux pour des fins commerciales, agricoles, scientifiques.

Environ une trentaine de matières nocives ont été recensées et devraient être contrôlées davantage en particulier en matière du respect des mesures de sécurité liées aux conditions de stockage et d’approvisionnement, a affirmé le premier délégué au gouvernorat de Bizerte, Adel Mabrouk, ajoutant que l’accent a été mis aussi sur l’importance de renforcer le contrôle sur les mécanismes adoptés par ces espaces pour détruire et se débarrasser de tels produits chimiques.