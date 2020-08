Démarrage, cette semaine, de la livraison d’un deuxième lot de matériel sanitaire pour soutenir 41 municipalités dans les gouvernorats de Nabeul, Zaghouan, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid et du Kef à lutter contre la propagation de la Covid-19.

Le matériel sanitaire permet aux municipalités de continuer de fournir des services aux citoyens en période de pandémie de Covid-19 sans mettre en danger les employés et les citoyens.

L’équipement sanitaire reçu consiste en 503 combinaisons imperméables et réutilisables pour les ouvriers en charge de la désinfection, 503 vêtements à bande rétroréfléchissante pour les ouvriers en charge de la collecte de déchets et 123 kits distributeurs de savon et de papier pour toutes les municipalités cibles. La livraison comprend également 31 pulvérisateurs à moteur pour désinfecter les bâtiments publics des municipalités.

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a financé cette acquisition d’équipements sanitaires à travers le projet « Appui à la décentralisation en Tunisie » qui est mis en œuvre par la présidence du gouvernement conjointement avec la GIZ en coordination avec le ministère tunisien des Affaires locales, la Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT), ainsi que les autres bailleurs de fonds de la décentralisation.

Un troisième lot d’équipements sanitaires sera livré au profit de plusieurs municipalités. Même en temps de crise, l’Allemagne reste près de la Tunisie pour un avenir sain.

* La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise fédérale allemande active dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable.

En Tunisie depuis 1975, la GIZ met en oeuvre des projets de développement dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, et ceci dans quatre secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur le développement des régions rurales : la gestion durable des ressources naturelles, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, le développement économique durable et la promotion de l’emploi, ainsi que le développement régional, la gouvernance locale et la démocratie.