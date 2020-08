Le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones (CAJEF) – Bureau Tunisie, dans le cadre de ses activités, organise l’action « Minutes Entrepreneurs » qui est une série de live Facebook qui dure entre 20 et 25 minutes lors desquelles il y aura chaque fois la présence d’un jeune entrepreneur africain résident en Afrique ou bien de la diaspora qui va présenter son projet, ses domaines d’activités et un retour d’expérience et par la suite il aura l’opportunité de côtoyer des futurs clients et/ou partenaires.

La première diffusion est programmée pour le jeudi 08 août 2020 à partir de 19h00 (heure de Tunis et 18h00 heure GMT). Le premier invité de ce premier live est Khaled AZAIEZ, le fondateur et directeur général de la Verrerie de Carthage. Il présentera son projet de l’idée à la création, les principaux défis qu’il a pu surmonter et ses conseils pour la jeunesse africaine.

Ce live Facebook sera animé par l’Ivoirien Massa Blamassi Touré, expert en immigration et ancien président de l’Association des étudiants africains en Tunisie “AESAT“ et qui sera diffusé sur plusieurs pages des 12 pays membres du CAJEF et des pages de ses partenaires.

Lien du direct : www.facebook.com/CAJEF.Tunisie/live

Lien de l’événement : www.facebook.com/events/2744436529107764/

Cette action ne s’arrêtera pas là, elle sera suivie par d’autres diffusions chaque deux semaines avec d’autres invité(e)s et des nouvelles expériences.