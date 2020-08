En prévision de la tenue, cet automne, de la 31ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), un appel à candidatures a été lancé au profit des producteurs de cinéma tunisiens afin de participer à un projet de production exécutive de 6 courts métrages.

Ce projet placé sous le thème ” Remake coup de cœur JCC 1966-2019″ est organisé en partenariat entre les JCC et le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) qui assurera le financement des projets retenus.

L’appel à candidatures a été ouvert le 29 juillet sachant que la date limite pour la réception des propositions est fixée au 24 août prochain. Chacune des 6 propositions “doit évoquer l’expérience et la relation qu’a vécu l’auteur avec les JCC ou avec l’art cinématographique”, précise le CNCI.

Chaque société de production ne peut participer que par un seul projet de film, indique la même source.

Les producteurs intéressés peuvent retirer le formulaire de participation mis à leur disposition au siège du CNCI, à la Cité de la Culture. Les dossiers peuvent être déposés directement au Bureau d’ordre du Centre ou envoyés par voie postale au nom du Centre National du Cinéma et de l’Image.

Chaque dossier doit comporter notamment une liste des films produits durant les 5 dernières, le CV du réalisateur proposé, la fiche technique et le scénario du film et l’engagement du réalisateur et du producteur du film de signer un accord de principe avec le CNCI pour la cession des droits.

La liste détaillée des documents nécessaires est visible sur les sites du CNCI: https://www.cnci.tn/#/news/2151 et des JCC: https://www.jcctunisie.org/actualites.php?fbclid=IwAR0FlFgBir46XygMbvGmNQlvyZXgBqSaYVNjYvf4k9swXszxSMTTBOgr0-4#14

Une fois sélectionnés, les participants auront 120 jours pour finaliser leurs projets à compter de la date de clôture de cet appel.

Les films produits feront l’ouverture des JCC qui auront lieu du 7 au 12 novembre, a récemment annoncé Brahim Letaief directeur artistique des JCC dans une interview avec l’agence Tap qui a également réunie Ridha Behi, directeur général des JCC.

Cette édition verra la tenue d’un forum, de réflexion et d’évaluation des JCC de 1966 à 2020, intitulé “Hier, aujourd’hui et demain”. Les préparatifs pour ce grand forum sont en cours dans le cadre de quatre panels réunissant les divers intervenants.

Les dirigeants du festival ont fait savoir qu’en l’absence de la Compétition cette année, il y aura la projection des best of des JCC 1966/2019 et les films tunisiens Tanités 1968/2019. Cependant, le festival gardera l’essentiel de sa programmation habituelle comme les projections en salles, les producer’s network et les hommages.

Les JCC auront lieu dans une édition exceptionnelle dominée par le protocole sanitaire par précaution de la pandemoe de la Covid-19 qui a largement affecté le secteur du cinéma dans le monde entier.