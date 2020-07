Dans une interview accordée au site Univers News suite à la désignation de Hichem Mechichi pour former le futur gouvernement, Mahmoud Ben Romdhane, qu’on ne présente plus, affirme que c’est «un homme probe, intègre, compétent, respectueux de l’Etat et des institutions, animé d’une grande sagesse, d’une modestie exemplaire et d’un sens politique très fin».

Ben Romdhane le connaît bien, car Mechichi “… a été votre directeur de cabinet lorsque vous étiez ministre du Transport, puis ministre des Affaires sociales sous le gouvernement Habib Essid“.

De ce fait, Mahmoud Ben Romdhane ne tarit d’éloges à son égard : « Le meilleur témoignage d’estime que je lui porte ne réside pas dans les mots, mais dans les faits : j’ai choisi M. Mechichi comme compagnon du début de ma prise de fonctions jusqu’à mon départ. Il a été mon conseiller, mon homme de confiance, l’homme-orchestre des deux ministères dont j’ai été investi. Des ministères complexes ».

Toujours selon l’ancien ministre, Mechichi «…a forcé le respect de tous ses collègues et des syndicats dont les deux ministères étaient la place forte. Il en est ainsi parce qu’il est convaincant, doté d’un haut niveau de compétence, parce qu’il est d’une grande probité, et parce qu’il démontre, à chaque instant, un sens aigu de l’Etat et un grand respect des institutions. Il est pondéré, animé d’une grande sagesse, d’une modestie exemplaire. Il a un sens politique très fin».

Pour l’ancien ministre du Transport, ce choix du président de la République porté sur Mechichi est «… un hommage rendu à l’Administration tunisienne, dont Si Mechichi est le produit exemplaire, et la reconnaissance des compétences politiques de l’homme».

Maintenant au futur CDG de ne pas décevoir son ancien ministre qu’il a, apparemment, servi avec abnégation et probité.