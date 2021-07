Le président de la République, Kaïs Saïed, a émis un décret concernant la révocation de Hichem Mechichi, chef de gouvernement et ministre de l’Intérieur par intérim, ainsi que Brahim Bertégi, ministre de la Défense, et Hasna Ben Slimane, ministre de la Fonction publique et ministre de la Justice par Intérim.

Cette décision a pris effet le 25 juillet 2021, indique la Présidence de la République dans un communiqué.

En vertu de ce décret, les secrétaires généraux ou les chargés de la gestion administrative et financière à la Présidence du gouvernement ainsi qu’aux ministères mentionnés se chargeront de la gestion des affaires administratives et financières jusqu’à nomination d’un nouveau chef de gouvernement et de nouveaux ministres.