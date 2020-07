Dans un récent post, Nizar Yaiche, ministère des finances fait le point sur l’état d’avancement des projets dans le digital.

Plusieurs solutions sont en phase finale de mise en œuvre / test. Certaines seront présentées aux journalistes dans les prochains jours en avant-première et en mode «Live»:

1- Solution de déclaration de contrat et retenue à la source digitale

2- Echange électronique de données entre différents services et la douane

3- Solution digitale pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), avec le soutien d’une brillante équipe externe,

4- Plateforme d’échange et d’analyse : relance.finances.gov.tn

5- Solution de paiement des impôts avec portefeuille digital

Ceci s’ajoute à la généralisation de la télé-déclaration en ligne (> à 100 mille dinars de chiffre d’affaires) à partir de ce mois de juillet.

Nizar Yaiche souligne que même si tout n’est pas parfait, les chantiers avancent et c’est du concret !

Côté législatif, un projet de loi a été transmis aujourd’hui à l’ARP : incluant 28 mesures.

La Delivery Unit prend également forme. Présentation la semaine prochaine.

Dans cette période trouble, un grand bravo aux équipes du ministère des finances pour leur engagement envers leur pays ! Fier de vous ! signé : Nizar Yaiche