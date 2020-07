Dans son mensuel n°72 paru en juillet 2020, le média électronique régional spécialisé en finance « Financial Afrik » a classé la BIAT parmi les 30 banques africaines à fort impact. Figurant au 20ème rang, la BIAT est la seule banque tunisienne à faire partie de ce classement.

La BIAT occupe le 20ème rang dans le classement des banques régionales à fort impact en Afrique, récemment établi par Financial Afrik. En tête du classement, on retrouve les banques sud-africaines, loin devant les marocaines, les nigérianes et les égyptiennes en termes de total bilan.

Pour établir ce classement, les experts de Financial Afrik se sont basés sur plusieurs critères chiffrés. Il en ressort le constat que les actifs sont tributaires de la démographie, du PIB, du degré d’industrialisation du pays d’origine, de son ouverture et de son insertion dans les chaînes de valeur financière et industrielle mondiales.

Financial Afrik a exposé dans son analyse plusieurs constats sur la dynamique bancaire de la région africaine. Ainsi, les banques marocaines sont celles qui ont réussi leur diversification géographique, en assurant la jonction entre la Méditerranée et l’Océan indien. Un autre constat de fond révélé par l’analyse est le retrait continu des banques anglaises et françaises du continent, prémisse d’une nouvelle configuration du secteur privé africain.

Acteur de référence en Tunisie, la BIAT œuvre au quotidien pour soutenir l’économie tunisienne et accompagner les acteurs économiques et les entrepreneurs dans leurs projets de développement.

Consulter l’article Financial Afrik sur ce lien : https://www.financialafrik.com/2020/07/15/les-30-banques-africaines-a-fort-impact/

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

