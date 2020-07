L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a signé, mercredi, avec le ministère de l’Industrie et des PME, un accord -cadre de coopération et de partenariat ” à l’effet de mettre en œuvre un programme de formation et des activités d’informations “, afin de contribuer à la promotion des acquis et des expériences réussies en Tunisie dans le domaine de l’innovation et du développement de l’exploitation des nouvelles technologies .

Les deux parties s’engagent, conformément à cet accord à réaliser des projets pilotes dans le domaine de l’information scientifique et des technologies de l’intelligence artificielle, adaptés à l’activité de l’agence de presse, vu sa vocation en tant qu’organe public. Cette convention permet de mettre en place un cadre favorable pour nouer des liens entre la TAP, les laboratoires de recherches et les PME innovantes, ce qui est de nature à diffuser la culture de l’innovation scientifique en Tunisie.

Les deux parties ont convenu d’organiser des ateliers de formation et une production d’information audiovisuelle à l’effet de sensibiliser à la portée de l’innovation et au développement technologique surtout les technologies de l’intelligence artificielle en faveur des journalistes et des employés de la TAP.

La convention signée par le directeur général de l’innovation et du développement technologique au ministère de l’Industrie, Kaïs Mejri et la PDG de la TAP, Mouna Mtibaâ, stipule la création d’une commission mixte entre les deux parties qui aura pour tache de suivre périodiquement l’exécution des programmes et des projets communs ainsi que leur développement et leur mise à jour.

L’article 5 de la convention souligne la nécessité de respecter la déontologie de la profession journalistique et les normes professionnelles contenues dans la charte rédactionnelle de la TAP.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de l’agence TAP à la quatrième révolution industrielle basée sur la technologie de l’intelligence artificielle en Tunisie et sa large contribution à la diffusion de la culture de l’innovation scientifique et technologique, ainsi qu’à la promotion des initiatives des chercheurs et des entreprises innovantes dans le domaine technologique conformément à sa mission et ses prérogatives.