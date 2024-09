L’Ambassade de Pologne en Tunisie, en collaboration avec l’Agence Polonaise pour l’Investissement et le Commerce (PAIiH) ainsi que la CONECT International, organise un séminaire intitulé « Pologne – Tunisie : Perspectives de la coopération dans le secteur des nouvelles technologies ». Ce séminaire vise à promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine des nouvelles technologies. Il se tiendra le 26 septembre 2024 à Tunis, à l’hôtel Laico, salle Salambo, de 09h30 à 12h00.

La participation à cet événement offrira l’occasion de découvrir le secteur des nouvelles technologies en Pologne (les domaines tels que : l’énergie renouvelable, la cybersécurité, les technologies pour l’industrie et l’énergie – Industrie 4.0, les solutions soutenant le développement des deux secteurs, l’automatisation ainsi que le secteur du jeu vidéo), qui sera présenté par un expert de l’Agence Polonaise pour l’Investissement et le Commerce. Ce sera également une opportunité de se familiariser avec l’économie polonaise et les possibilités de coopération commerciale entre la Pologne et la Tunisie.

Veuillez inscrire via ce lien (les places sont limitées) : https://forms.gle/ vQfvPZxSBa6yK2eQ7