La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) est en train de développer un nouveau mode de paiement des factures d’électricité et du gaz, à travers les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB).

Cette initiative est lancée dans le cadre d’une coopération avec les institutions bancaires et la Société Monétique Tunisie (SMT), a déclaré, mardi, le PDG de la STEG, Mohamed Ammar, dans une interview accordée à TAP.

Le responsable a tenu à préciser, par ailleurs, que la société n’a pas procédé à l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz, bien que cette augmentation soit prévue par le budget de l’exercice de 2020. La dernière augmentation de ces tarifs remonte à juin 2019, a-t-il rappelé.

Revenant sur le projet “Smart Grid” de la société, un dispositif qui permet d’installer des compteurs intelligents et qui offre des solutions à même de faire face à tous les problèmes techniques à travers le passage à un réseau moderne, le responsable a fait remarquer que l’appel d’offres a été lancé pour le choix d’un promoteur, avant la fin de l’année en cours. “La phase pilote du projet aura lieu, au début 2021, à Sfax et le projet sera étendu, après, à d’autres gouvernorats”, a-t-il dit.

Selon le responsable, l’objectif de la STEG est de généraliser, à l’horizon 2025, l’utilisation des compteurs intelligents et du réseau intelligent, qui permettra de réparer les pannes du réseau à distance, de suivre la consommation des abonnés, ainsi que les éventuels dépassements, et ce à travers l’utilisation de techniques permettant de détecter les pannes, et l’auto-réparation du réseau sans l’intervention de techniciens, ce qui permettra un raccordement sûr.

Toujours dans le cadre de l’amélioration des services de la société, le PDG de la STEG a fait savoir qu’elle envisage de lancer son nouveau site électronique interactif et simplifié, avant la fin de l’année en cours.

“Ce site permettra aux clients d’enregistrer les numéros de leurs compteurs pour connaître leurs consommations réelles. Ceci pourrait aider à instaurer plus de confiance et de transparence entre les clients et la STEG”, a-t-il encore expliqué.

Déjà, environ 60% des clients de la STEG reçoivent, via le service sms, des messages concernant la valeur des factures et les délais de paiement, selon le premier responsable de la STEG, qui confirme que la tendance au paiement des factures en ligne a été renforcée durant le confinement sanitaire.