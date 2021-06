” The Dot ” (le point), Centre d’accompagnement et de perfectionnement des jeunes porteurs d’idées et de projets dans le domaine des nouvelles technologies de la communication (TIC), a été officiellement inauguré, vendredi 11 juin, aux Berges du Lac de Tunis, par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Il s’agit d’un centre réalisé sur une superficie de 2900 m2, réalisé dans le cadre du partenariat public-privé (PPP) avec l’appui de la société civile. Il a été cofinancé par la Fondation Tunisie pour le développement, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l’Union européenne.

” Ce centre est un espace pilote qui va regrouper les start-up de différentes régions du pays, pour leur offrir les services et les expertises requises pour développer leurs idées et mettre en œuvre leurs projets, a précisé la directrice du centre, Zeineb Massaoud, à l’occasion de l’inauguration.

De son côté, le chef du gouvernement a mis en exergue la responsabilité de l’Etat, du secteur privé et de la société civile dans l’aménagement des espaces à même d’aider les jeunes à concrétiser leurs idées et créer la richesse. “La Tunisie compte plus de 500 start-up fondées sur l’intelligence artificiel et la créativité chez les jeunes”, a-t-il ajouté.

Le centre offrira également, une expertise et un soutien aux 18 centres d’affaires à distance, en vue d’en faire des espaces d’innovation et de créativité, a précisé de son coté le ministre des technologies de la communication Mohamed Fadhel Kraïem.

Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que destination régionale de l’investissement dans les TIC, d’après Kraïem.