Le ministre algérien des Finances, Aymen Benabderrahmane, annonce le lancement par les banques publiques du pays, de produits et services islamiques.

Il a fait cette en marge d’une rencontre du Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques visant la mise en place d’une Commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus sur l’économie nationale, rapporte l’APS.

Toujours l’agence de presse officielle, Benabderrahmane a affirmé que « la finance islamique est devenue une réalité depuis la promulgation par la Banque d’Algérie (Banque centrale d’Algérie, ndlr) du règlement définissant les opérations y afférant et les règles de son exercice ».

Dans ce cadre, « deux banques publiques vont offrir, d’ici le mois d’août 2020, des produits de finance islamique conformes aux conditions stipulées », précise le ministre des Finances.

Il estime que « la finance islamique va attirer la liquidité financière thésaurisée ou celle circulant sur le marché parallèle, en sus de contribuer à l’allégement des incidences économiques causées par la pandémie du nouveau coronavirus en l’Algérie ».

Par ailleurs, Benabderrahmane souligne que son département est décidé à encourager «… la création de banques privées avec un capital algérien afin de contribuer à la captation des fonds de l’économie parallèle et rétablir la confiance entre les citoyens et leur entourage administratif et financier ».