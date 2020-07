La société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a accordé un financement de 23 millions d’euros (soit l’équivalent de 74,2 millions de dinars) à l’entreprise tunisienne One Tech Holding pour accompagner son développement en Tunisie, au Maroc et à l’international.

D’après un communiqué publié, hier par l’IFC, ce financement vise, également, à stimuler la création d’emplois et la croissance économique dans ces deux pays du Maghreb confrontés aux effets de la pandémie de COVID-19.

Et de préciser que cet appui d’IFC permettra à ONE TECH HOLDING de créer plus de 2 000 emplois directs mais aussi 2 400 emplois indirects en Tunisie et au Maroc. L’objectif est également de renforcer les capacités technologiques ainsi que les compétences techniques des employés de ladite entreprise.

En effet, One Tech Holding, partenaire d’IFC depuis 2008, est un important fournisseur de câbles industriels, d’énergie et de télécommunication ainsi que de composants et de modules mécatroniques utilisés principalement dans le secteur automobile mais aussi dans les secteurs industriel et médical.

” Le financement à long terme d’IFC intervient à un moment crucial où les marchés font face à une forte volatilité due à la pandémie de COVID-19. Le soutien de l’IFC va nous aider à renforcer nos capacités, à acquérir des technologies plus sophistiquées, à accroître la production de produits à plus forte valeur ajoutée et de développer les énergies renouvelable “, a souligné le directeur général de One Tech Holding, Hédi Sellami.

” Notre ambition est aussi d’intégrer davantage les activités de recherche et développement à nos opérations et d’accroître notre capacité à intégrer des solutions complètes afin de devenir un maillon essentiel de la chaîne de valeur du secteur manufacturier régional et global “a encore souligné le responsable.

Pour sa part, le directeur d’IFC pour le Maghreb, Xavier Reille, a déclaré : ” One Tech Holding est un bel exemple de l’intégration régionale pour le Maghreb. Cette PME tunisienne à fort potentiel étend ses activités au Maroc, créant ainsi des emplois et contribuant à renforcer la chaîne de valeur régionale de l’industrie automobile au Maghreb. ”

Et d’évoquer que ” cet investissement d’IFC s’intègre d’une façon plus large dans une stratégie qui vise à promouvoir et renforcer la coopération et les échanges Sud-Sud “.