Bourse de Tunis : One Tech Holding impacté par les perturbations du marché de l’automobile

“Les perturbations du marché, notamment celui de l’automobile, ont impacté les marges bénéficiaires du groupe ONE TECH HOLDING malgré une forte résilience du groupe.

En effet, le premier semestre 2022 a subi les effets persistants et différés de la pandémie du coronavirus, selon un communiqué du groupe publié sur le site du CMF.

Il a toutefois souligné que “le chiffre d’affaires consolidé du groupe OTH enregistre sur le premier semestre de l’année 2022 une importante croissance de 16%, atteignant 520 millions de dinars, dirigé en sa majorité aux marchés de l’exportation, soit 87,5%”.

OTH énumère les répercussions de la pandémie dont notamment :

– une pénurie des composants électroniques et des semi-conducteurs, qui a causé des

fermetures des sites des constructeurs et des reports successifs de commandes,

– une importante hausse des prix des matières premières et une forte volatilité des cours

des métaux, ayant impactés directement les consommations,

– une hausse importante des coûts énergétiques et ceux de la logistique,

– une baisse de la demande causée par le conflit en Ukraine qui a contribué à

l’amplification des facteurs précédemment cités.

“L’ensemble a fini par avoir un impact négatif sur les niveaux des marges opérationnelles des différentes structures du groupe, et s’est traduit par une baisse relative de l’EBITDA qui est passé de 10% à 6% des revenus. Les réajustements de prix n’ayant pu être entrepris qu’avec des décalages. Il s’en est suivi un résultat net de l’ensemble consolidé de 9,3 millions de dinars sur le premier semestre de l’année 2022”.

“La pénurie des semi-conducteurs et les délais de livraison exceptionnels de plus d’un an sur certains composants et matières premières, ont également engendré une hausse considérable des stocks, et ce, afin d’éviter les ruptures, engendrant une augmentation des besoins en fonds de roulement et des financements à court termes qui leurs sont sous-jacents. Cependant, l’endettement reste à un niveau encore très faible par rapport aux fonds propres”.

Toutefois, “ces changements présenteront, dans le futur, de nouvelles opportunités pour les

secteurs d’application de ONE TECH avec une tendance vers la Glocalization (mode de gestion à la fois global et local dans le cadre d’une économie mondialisée), c’est-à-dire

une demande qui deviendra plus régionale et des multinationales qui tendront à diminuer leur exposition vers l’Asie et à se sourcer beaucoup plus au niveau de la région Euroméditerranéenne”.

La mutation de la demande vers les voitures électriques, l’accroissement des applications de l’électronique, notamment dans l’automobile et dans l’industrie sont autant de “drivers” pour la croissance de ONE TECH.

De même, les investissements importants en “GreenEnergy” en Europe pourront booster encore plus la croissance du câble”.

Le groupe ONE TECH annonce continuer ses investissements notamment dans l’industrie 4.0 et l’innovation, et dans la diversification de ces marchés. Une attention particulière est portée sur la productivité, l’augmentation de la valeur ajoutée et le développement des produits innovants.

Enfin, le management prévoit un effet de rattrapage par la révision des prix sur le second

semestre de l’année et atteindre en atterrissage une bien meilleure performance.