La TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique), dans sa 8ème édition, qui se tiendra à Tunis en 2022, les Jeux olympiques de Tokyo prévus pour 2021 et le développement de la coopération entre la Tunisie et le Japon, ont été au centre de l’entretien qui s’est déroulé, mardi au siège de l’Agence TAP, entre l’ambassadeur du Japon à Tunis, Shinsuke Shinizu, et la Pdg de la TAP, Mouna Mtibaa.

La PDG a présenté, à cette occasion, la stratégie de digitalisation en cours à l’Agence Tunis Afrique Presse et notamment la numérisation des archives photos, retraçant toutes les activités nationales et politiques, à raison de 100 photos par jour, ainsi que la mise en place d’un studio de production audiovisuelle, au sein de l’Agence.

A ce titre, le diplomate a proposé de mettre en exergue à l’occasion de l’organisation des jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu en 2021, les photos illustrant les performances des athlètes tunisiens lors des jeux olympiques de 1964 au Japon, lors desquels l’athlète tunisien Mohamed Gammoudi s’était distingué.

La mise en exergue de la participation de la Tunisie à cette rencontre sportive internationale et la facilitation de l’accès aux informations relatives à cet événement ont également été évoquées.

Concernant la TICAD 8, Shinizu a fait savoir que sa tenue sera officiellement annoncée jeudi prochain, par le gouvernement japonais. Au cours de ce conclave, l’accent sera mis sur la consolidation de l’investissement privé, précisant qu’un forum d’affaires se tiendra parallèlement aux réunions gouvernementales.

Un partenariat “d’égalité” entre les entreprises japonaises et tunisiennes sera établi avec pour ultimes objectifs le développement du secteur privé et l’amélioration du climat des affaires. Le secteur de la santé et la relance économique post-COVID pour les pays africains, est également, à l’ordre du jour de la TICAD 8.

La promotion du secteur de l’environnement a également, été soulevée, notamment le développement de l’infrastructure dans ce domaine, des projets de coopération tuniso-japonais pouvant être réalisés en la matière, selon l’ambassadeur du Japon à Tunis.

Le diplomate japonais s’est ensuite, rendu au service photo de l’Agence TAP où il a pris connaissance du déroulement de la numérisation des photos d’archives et visité le nouveau studio de l’agence.

L’entretien s’est déroulé en présence de responsables de la rédaction et du service photo de l’agence TAP.