La réunion de négociations, tenue mercredi, entre une délégation du gouvernement et des représentants de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), autour du projet de loi, déposé auprès de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), sur la gouvernance des contributions, des institutions et des entreprises publiques, s’est soldée par un échec.

La délégation syndicale a exprimé, lors de cette réunion, son opposition à la version actuelle du projet de loi présenté par le gouvernement et qui légifère pour une cession totale ou partielle des entreprises publiques, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle de l’UGTT.

Les membres de la délégation syndicale considèrent que cette version du projet représente un revirement sur les accords précédents, notamment l’accord du 22 octobre 2018, et ne rime pas avec les déclarations du Chef du gouvernement et du ministre d’Etat chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, ajoute le même communiqué.

Selon la même source, les syndicalistes Salaheddine Sellami, Samir Cheffi, Hfaeidh Hfaeidh et Abdelkrim Jrad ont été présents à cette réunion présidée par le directeur de cabinet du chef du gouvernement en remplacement du ministre chargé de la gouvernance et de la fonction publique qui n’a pas pu y assister.