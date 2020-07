Le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, a déclaré que la Tunisie a réussi, malgré les circonstances épidémiologiques exceptionnelles, à réunir toutes les conditions au bon déroulement des examens nationaux.

Fakhfakh, qui s’est rendu, mercredi, au lycée Kalaat Landalous à l’Ariana en compagnie du ministre de l’Education, Mohamed Hamdi à l’occasion du démarrage de la première session du baccalauréat, a mis l’accent sur les efforts déployés pour créer un climat favorable au parachèvement de l’année scolaire en veillant au strict respect des procédures du protocole sanitaire.

Il a ajouté, selon un communiqué de la présidence du gouvernement que le pays a fait le pari de relever ce défi eu égard à la valeur du savoir et de la connaissance et de l’importance de ce rendez-vous pour les Tunisiens, rappelant les plans et programmes pris par le gouvernement et son souci de clôturer l’année scolaire dans les meilleures conditions.

Il a souligné l’importance des efforts déployés par toutes les parties intervenantes (éducative, sécuritaire et sanitaire) pour faire réussir cette session.

A noter que plus de 133 mille candidats des secteurs public et privé, passent à partir d’aujourd’hui, les épreuves de la session principale du bac qui se poursuivra jusqu’au 15 juillet 2020. Les résultats de cette session seront annoncés le 25 juillet en cours.