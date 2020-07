Le Gouvernorat de Kasserine qui regorge d’un grand potentiel culturel et civilisationnel et un patrimoine, matériel et immatériel, important sera au top des régions intérieures qui bénéficieront de la discrimination positive et le renforcement de la décentralisation culturelle, a déclaré la ministre des Affaires Culturelles, Chiraz Laatiri.

Au cours d’une visite lundi dans ce gouvernorat, Laatiri a évoqué le programme Bassamat récemment annoncé qui est dédié au secteur culturel public et privé et le renforcement de la diversité culturelle et artistique. Elle a fait savoir que ce nouveau programme sera orienté vers le soutien à la production culturelle, l’accompagnement des intellectuels et créateurs et l’encouragement des initiatives culturelles privées.

Dans une déclaration à la correspondante de TAP à Kasserine, la ministre a promis un grand chantier pour l’amélioration de l’infrastructure culturelle de la région à travers ” l’aménagement d’institutions comme les bibliothèques publiques, les théâtres municipaux et archéologiques et les maisons de la culture, à l’instar de celle de Fernara qui menace ruine et a dû récemment fermer ses portes. ”

Des visites effectuées par les responsables des départements concernés au ministère ont permis de faire le diagnostic de la situation d’un certain nombre d’établissements culturels publics, a-t-elle encore dit.

Selon Laatiri, Kasserine ” mérite davantage de soutien en vue de promouvoir l’investissement dans la culture et encourager les créateurs en herbe dans la région, estimant qu’il est temps de pratiquer la discrimination positive afin d’atteindre l’équilibre dans ce gouvernorat qui a été longtemps marginalisé. ”

La ministre a annoncé que les différentes questions relatives à l’infrastructure, le soutien aux créateurs et l’augmentation des financements pour les festivals seront examinées, dans le cadre de la discrimination positive et de la transparence, selon un ordre de priorité qui tient en compte les budgets disponibles.

A cette occasion, la ministre s’est rendue au centre des arts dramatiques et Scéniques, la salle de cinéma Chaambi à Kasserine ville, le centre culturel des arts et métiers de la Montagne de Semmama (Sbeïtla) et la bibliothèque publique de Foussana qui a été récemment aménagée.

Les préoccupations des divers acteurs culturels dans la région ont été au cœur d’un conseil régional de la Culture qui a eu lieu à Sbeïtla. Il a permis d’examiner les lacunes et les moyens de remédier aux problématiques qui se posent à l’action culturelle dans tout le gouvernorat, et en partenariat avec les ministères concernés.

Elles ont porté sur l’infrastructure des institutions culturelles dont les théâtres archéologiques et municipaux, le soutien aux institutions et associations culturelles et la promotion du tourisme culturel à travers notamment la création de nouveaux musées à savoir un musée des mœurs et coutumes et un musée de la guerre en hommage au rôle de la région durant la seconde guerre mondiale.