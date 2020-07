La Société tunisienne de télémédecine et e-Santé (STTeS) appelle à la publication, dans les plus brefs délais, des textes d’application relatifs à la loi sur la télémédecine de 2018. C’est ce qu’a souligné Mohamed Ben Hamida, membre de la STTeS.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’issue de la réunion tenue entre la STTeS et le ministre de la santé, Abdellatif El Mekki, lundi 6 juillet 2020, Ben Hamida a indiqué que la non publication jusqu’à présent des textes d’application sur la loi sur la télémédecine a provoqué un vide juridique et a empêché les professionnels de la santé de fournir des prestations médicales en ligne en période de confinement.

Selon lui, la STTeS a également souligné la nécessité de créer une structure administrative permanente, au sein du ministère de la santé, qui soit chargée de la télémédecine afin de suivre les besoins de ce secteur innovant.

Ben Hamida a signalé que le ministre a chargé le directeur général de la santé, Mohamed Hédi Oueslati, de suivre ce dossier et il a été convenu d’organiser un webinaire au mois de septembre prochain pour annoncer la publication des textes d’application relatifs à la loi sur la télémédecine.

Dans ce contexte, il a estimé que la publication de ces textes d’application permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives aux médecins et limitera, par conséquent, la migration des compétences.

Ben Hamida a fait savoir, à cette occasion, que la start-up docteur.com a décroché un contrat avec une société d’assurances internationale ayant un million d’adhérents en Afrique, ce qui l’aidera à attirer des malades étrangers et à dynamiser le tourisme de santé et l’exportation des prestations médicales.

Pour sa part, le ministre de la santé a souligné l’importance de la numérisation du secteur de la santé dans la réalisation de l’équité entre les régions et le développement des prestations de santé, selon un communiqué publié par le ministère.