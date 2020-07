Le taux d’inflation a enregistré un repli à 5,8% en juin 2020 ? contre 6,3% le mois précédent, selon les données publiées, lundi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette baisse de l’inflation résulte d’un ralentissement du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (+4,3%, contre +4,7% en mai) ainsi que pour les produits et services de transport (+1,6% contre +3,3%).

Ce repli est également du à une décélération au niveau des prix de l’habillement et chaussures (+6,7%, contre +7,6%), explique l’INS.

Repli de l’inflation des produits alimentaires

En juin 2020, les prix de l’alimentation ont augmenté de 4,3% sur un an, contre 4,7% en mai 2020.

Selon l’INS, cette hausse découle de l’augmentation des prix des fruits de 11,7%, des confitures, miel, chocolat et confiserie de 7,5%, des légumes de 5,7%, des poissons de 5,6%, et des viandes de 4,6%. Cependant, les prix de l’huile d’olive ont enregistré une baisse de 13,7% sur un an.

S’agissant des produits manufacturés, ils ont augmenté de 6,8%, durant juin 2020, contre +7,5% le mois précédent, et ce, en raison de la hausse des prix des produits d’habillement de 7,2% et des produits d’hygiène et de soins personnels de 9,2%.

En juin 2020, l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est repliée à 7,2% après 7,6% le mois dernier.

Les prix des produits libres (non administrés) ont enregistré, quant à eux, une hausse de 5,6%, contre 6,4% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,8%, contre 1,7% pour les produits alimentaires encadrés.

En juin 2020, les prix à la consommation baissent de 0,1% sur un mois

Les prix à la consommation ont baissé de 0,1%, en juin 2020, après +0,5% le mois précédent. Les prix de l’alimentation ont baissé, tout comme ceux des produits et services de transport. Toutefois, les prix des services liés au logement sont en hausse avec l’application des nouvelles tarifications de distribution de l’eau potable.

Ainsi, les prix des produits alimentaires ont chuté de 1,8%, en raison de la la baisse des prix des légumes frais (-7%), des œufs (-6,1%), des fruits frais (-4,8%), des poissons frais (-3,7%) et des prix des volailles (-2,1%).

S’agissant des prix des produits et services de transport, ils ont diminué de 1,5% en raison de la baisse des prix des services de transport routier de passagers (-7,0%) et la baisse des prix des carburants pour véhicules (-1,4%) pour le troisième mois consécutif.

En ce qui concerne, les prix du groupe de dépenses lié au logement (logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles), ils ont, en revanche, augmenté de 1,6% à la suite de l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs de la SONEDE (+19,8%)