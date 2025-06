Le 6 juin 2025 devait être en principe un jour de fête religieuse, celle de l’Aïd el-Kebir (grande fête). C’est le jour du sacrifice du mouton, en souvenir du geste du prophète Ibrahim. Selon le Coran, Dieu demanda au prophète de sacrifier son fils, Ismaël, pour éprouver sa foi. Alors que le père s’apprêtait à immoler son enfant avec un couteau, l’ange Jibril arrêta son geste et remplaça l’enfant par un bélier. Cet événement est commémoré, chaque année, par les musulmans sous la forme d’un sacrifice animal.

Les fidèles, ayant passé leurs plus beaux vêtements, se rassemblent tôt le matin dans des lieux de prière. À l’issue de l’office religieux, ceux qui en ont les moyens égorgent ou font abattre par un sacrificateur une bête (mouton, vache, chèvre…) dont la viande sera partagée en trois : un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et voisins, et le dernier pour les pauvres et ceux qui n’ont pas les moyens de se procurer une bête.

Ce qu’on a constaté à l’œil nu cette année, c’est que l’animation urbaine et l’ambiance festive qui accompagnaient cette fête de sacrifice n’étaient pas les mêmes. D’habitude, dès les premières heures du matin, du moins dans le quartier où j’habite, les traditionnels cris des bouchers d’occasion « Dhabbah », voire les fameux « égorgeurs » n’étaient pas au rendez-vous. Bizarrement, les rues étaient totalement désertes et les stores des appartements étaient baissés. Tout indiquait que cette fête ne s’annonçait pas sous de bons auspices.

Prix exorbitants et boycott inédit

Pourtant, à la veille de la fête, les communiqués officiels étaient rassurants. Ils nous apprenaient que tout était en règle pour que les fidèles puissent célébrer dans de bonnes conditions leur fête : les moutons étaient disponibles en quantités suffisantes et les prix abordables.

Renseignements pris auprès d’amis avertis, auprès des réseaux sociaux et auprès de chaînes de télévision privées qui ont diffusé des reportages accablants sur le marché des moutons, il s’est avéré que les Tunisiens, réputés pour être de grands boustifailleurs, ont osé boycotter, cette année, l’achat de mouton et la viande d’agneau en raison des prix jugés trop élevés. Le prix du mouton a oscillé entre 1500 et 2000 dinars et le prix de la viande entre 60 et 80 dinars le kilogramme. C’est du jamais vu.

D’après un reportage accablant fait par la chaîne de télévision Al Janoubia, des intermédiaires sans foi ni loi ont envahi les « rahbas » (points de vente des moutons) et imposé leurs prix en l’absence de tout effort de régulation des autorités officielles en charge de la filière de viande. Il s’agit particulièrement des ministères de l’Agriculture et du Commerce, de la société régulatrice Ellouhoum (étatique), des autorités régionales et locales.

Frustrés de ne pas avoir pu célébrer comme il se doit leur fête, des consommateurs interrogés par les médias de la place ont exprimé leur indignation et tiré à boulets rouges sur les autorités officielles responsables de ces dérapages.

Une ONG dénonce fermement les abus

La réaction de l’Organisation tunisienne pour l’orientation du consommateur, à ne pas confondre avec l’Organisation de défense du consommateur (ODC) qui n’a pas bougé le petit doigt, a été pertinente. Dans un communiqué ferme publié au lendemain de la fête, l’organisation a dénoncé de graves dépassements sur le marché des ovins et des viandes rouges, une flambée « sans précédent » des prix, imputable à des pratiques de monopole, à une spéculation massive et à des violations manifestes de la loi sur la concurrence.

Chiffres à l’appui, l’organisation a estimé que le coût de production d’un kilogramme vivant d’agneau s’élève à environ 13 dinars, alors que les consommateurs ont dû payer jusqu’à 60 dinars chez les bouchers, un écart jugé « économiquement injustifiable ».

Silence coupable du gouvernement

Du côté du gouvernement, ses membres ont préféré appliquer la politique de l’autruche. Ils se sont abstenus de communiquer sur ces dépassements. Pis, pour détourner l’attention des Tunisiens, ils ont hypermédiatisé le départ de la caravane de soutien aux Palestiniens de Gaza, exploitant ainsi la solidarité des Tunisiens avec le peuple palestinien.

Quant à nous, nous pensons que le premier responsable de ces dépassements inacceptables n’est autre que le gouvernement, qui n’a pas su bien gérer la filière des viandes rouges et la fête de l’Aïd El Kebir.

Abou SARRA

