Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu au Palais de Carthage avec le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, mercredi 1er juillet.

L’entretien a porté sur les préparatifs en prévision du retour, pendant l’été, des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE).

Au centre de l’entretien figuraient, aussi, la résolution proposée par la Tunisie et soumise au Conseil de sécurité des Nations unies et les relations de la Tunisie avec les pays frères et amis.

Les moyens susceptibles de dynamiser la solidarité entre les Etats et les peuples pour faire face aux conséquences de la Covid-19, et ce en rapport avec le projet de résolution, proposée par la Tunisie et la France, et relatif à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ont également été discutés.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, à l’unanimité, le projet proposé par la Tunisie et la France relatif à la lutte contre la Covid-19.

La présidence de la République a expliqué que cette adoption “intervient après un long processus de négociations qui s’est poursuivi pendant quatre mois, depuis la présentation de l’initiative dans sa version tunisienne, en mars dernier, aux membres du conseil de sécurité”.

L’entretien a, également, permis de passer en revue les efforts déployés pour faciliter le retour des Tunisiens de l’étranger.

Plusieurs questions en lien avec les prochaines échéances bilatérales avec les pays frères et amis ont, aussi, été examinées lors de l’entretien.