La ministre de la Justice, Thouraya Jribi, a reçu, mardi, au siège du département, des membres de la commission administrative du Syndicat des magistrats tunisiens (SMT), conduits par Amira Amri, présidente du syndicat.

L’entretien a permis d’examiner plusieurs questions liées au pouvoir judiciaire et au travail quotidien dans les tribunaux.

La sécurisation des tribunaux et l’amélioration des conditions de travail par la consolidation des moyens matériels nécessaires, ont, également, été au centre de la réunion, précise un communiqué du ministère.

Parmi les autres sujets évoqués, la prime de permanence et les primes prévues pour les magistrats du Pôle judiciaire, économique et financier et du Pôle judiciaire de lutte antiterroriste.

La ministre a, à cette occasion, souligné le souci d’appuyer les travaux des commissions chargées de la révision des codes juridiques dans l’optique de développer le système législatif et judiciaire à plus d’un niveau.

Jribi a, aussi, exprimé la volonté d’assurer la poursuite des travaux des deux commissions chargées d’élaborer le projet de la loi organique relatif aux magistrats ainsi que celui relatif à l’inspection générale des affaires judiciaires.