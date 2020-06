La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, vient d’accorder un financement de 10 millions d’euros (l’équivalent de 31 millions de dinars) à la société tunisienne de transformation de dattes VACPA.

Cet appui permettra de préserver de nombreux emplois, notamment ceux de femmes, durant la pandémie de Covid-19, indique un communiqué publié récemment par l’IFC.

Ce financement sera fourni en deux tranches : 5,5 millions d’euros (l’équivalent de 17 millions de dinars) en financement de fonds de roulement pour répondre aux besoins immédiats de l’entreprise et 4,5 millions d’euros (l’équivalent de 14 millions de dinars) pour permettra à VACPA d’étendre ses activités, de diversifier la production de concentré de jus de dattes et d’améliorer sa chaîne d’approvisionnement.

” Grâce au financement d’IFC, nous allons pouvoir continuer à améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales. L’appui en services-conseils que fournira IFC va aussi permettre aux fermiers de moderniser leurs exploitations et d’adopter des pratiques agricoles durables “, a déclaré Mohsen Boujbel, fondateur et directeur général de VACPA.

D’après le communiqué, cet appui financier est associé à un programme de services-conseils qui vise à soutenir les agriculteurs afin qu’ils utilisent des systèmes d’irrigation permettant la préservation des ressources en eau et l’adoption de meilleures pratiques agricoles.

Ce programme permettra aussi à VACPA d’obtenir la certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) qui reconnaît les efforts des entreprises dans la création d’opportunités de carrière égales entre les hommes et les femmes. EDGE est la principale norme au monde dans l’évaluation méthodologique et la certification d’entreprise en matière d’égalité des sexes.

Pour Beatrice Maser, directrice régionale d’IFC pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord (MENA), ce financement permettra à la société VACPA de faire face à cette crise et de continuer à s’approvisionner auprès de petits exploitants et ainsi préserver les emplois de nombreuses femmes dans le milieu rural.

VACPA, est considérée comme la plus grande société exportatrice de dattes en Tunisie. Elle s’approvisionne auprès d’environ 1 000 fermiers et emploie plus de 1 700 ouvriers, dont 80% de femmes, selon l’IFC.

En 2019, VACPA a exporté 13 500 tonnes de dattes, principalement vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est. Mais la pandémie de Covid-19 a affecté à la fois la demande et l’approvisionnement au sein de l’industrie agroalimentaire, faisant peser une pression financière importante sur les entreprises, indique la même source.

En Tunisie, l’agriculture est un secteur clé comptant pour 10% du produit intérieur brut du pays et environ 10% des exportations.

Depuis 1963, IFC a investi dans plus de 32 entreprises en Tunisie. L’institution a pour objectif de soutenir le développement du secteur privé du pays, créer des emplois et contribuer à la lutte contre la pauvreté.