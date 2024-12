Le ministre du Commerce et du développement des exportations Samir Abid a indiqué que les recettes des exportations des dattes tunisiennes enregistrent une hausse remarquable, assurant que les structures du ministère sont prêtes à examiner les dossiers liés aux dattes, ainsi que le programme national de promotion de ce secteur.

Le ministre a relevé, lundi lors d’une réunion de coordination sur le programme national de promotion du secteur des dattes, que le programme de missions d’exploration sera exécuté, citant à titre d’exemple, vers les pays asiatiques (Chine, Indonésie) et l’Europe du Nord, précise un communiqué publié mardi par le ministère.

Il a souligné l’impératif de bien se préparer et d’élaborer un programme de promotion qui contribue au renforcement de la présence du produit tunisien et de sa compétitivité sur les marchés traditionnels, ainsi que l’exploration de nouvelles opportunités sur les marchés porteurs, notamment avec l’accroissement de la concurrence extérieure.

Le ministre a pris connaissance, par la même occasion, des problèmes du secteur relatifs notamment à la production, à la concurrence extérieure, aux procédures administratives et douanières, ainsi qu’à la hausse du coût du transport.

Abid a appelé, lors de cette rencontre, à accorder l’intérêt nécessaire à l’organisation régulière de ces rencontres entre les différentes parties intervenantes, et à veiller à intensifier toutes les initiatives, à traves la participation dans les foires internationales et les missions des hommes d’affaires pour gagner le défi de l’exportation et le positionnement sur les marchés étrangers.

En dépit de l’amélioration des exportations des dattes en volume et en valeur, la production nationale des dattes devra baisser de 10,7% par rapport à la saison précédente, pour atteindre 347 mille tonnes durant la saison 2024-2025, selon les estimations du ministère de l’Agriculture.

Les données du ministère de l’Agriculture montrent une évolution de la valeur des exportations des dattes de 33,5%, au cours de la période indiquée ci-dessus, pour s’établir à 40,805 millions de dinars (MD) contre 30,552 MD, durant la saison écoulée.