Depuis le démarrage de la saison des exportations et jusqu’au 23 octobre 2024, les recettes des exportations des dattes tunisiennes ont connu une hausse de 33,5%, par rapport à la même période de l’année écoulée, pour atteindre 40,805 millions de dinars, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, rendus publics, lors d’une conférence de presse tenue, mardi.

Pour ce qui est du volume des exportations, il a également enregistré une augmentation de 15,8% par rapport à la saison écoulée, atteignant 5741,5 tonnes, sachant que la Tunisie exporte ces fruits vers 85 marchés.

Toutefois, la production nationale des dattes devrait baisser, cette année, de 10,7% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 347 mille tonnes, et ce, malgré l’amélioration des exportations en quantité et en valeur.

La variété “Deglet Nour” devrait contribuer de près de 293,3 mille tonnes à la production nationale, malgré la baisse de sa production de 10,6% par rapport à 2024.

La production des dattes au titre de 2025 est répartie entre les gouvernorats de Kébili (250,3 mille tonnes), Tozeur ( 62,3 mille tonnes), Gabès ( 20 mille tonnes) et Gafsa ( 15 mille tonnes).

Il convient de rappeler que les prix de référence des dattes à la production ont été fixés, à l’issue d’un accord conclu le 6 septembre dernier, entre l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Ainsi, Les prix ont été fixés à 5 200 dinars/kg pour la variété de datte Degla Nour (Shamroukh, excellente) , à condition que le tarif de diffusion n’excède pas 10 % et que le taux d’infestation par le ver des dattes ne dépasse pas 5%, et à 4.500 dinars/kg pour les dattes Degla Nour (Shamroukh catégorie 1). Le prix de degla Nour (diffusion catégorie 1) ne doit pas dépasser les 3,1 dinars/Kg

S’agissant du financement de la campagne, le ministère a rappelé que les fonds alloués par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) aux petits agriculteurs pour financer la saison actuelle des dattes ont été augmentés à 12 millions de dinars contre 6 millions de dinars la saison précédente, conformément à une circulaire conjointe publiée avec la BTS.