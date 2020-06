L’UTICA a condamné fermement les campagnes de dénigrement ciblant les investisseurs et les chefs d’entreprises qui exercent conformément aux lois en vigueur.

L’organisation patronale a mis en garde, mercredi, dans un communiqué, contre “le discours populiste et les pratiques, qui auront des répercussions négatives sur l’investissement national et étranger, et par conséquence sur la création de nouveaux emplois, ainsi que sur la réputation de la Tunisie”.

Elle a rappelé, à cet effet, que le pouvoir judiciaire demeure la seule partie habilitée à traiter avec les soupçons de corruption et de violations de la loi, appelant à “éviter tout ce qui pourrait empoisonner le climat Affaires” et à œuvrer, au contraire, pour améliorer le climat d’affaires en Tunisie et encourager les investisseurs à réinvestir leurs argents et à étendre leurs projets.

L’UTICA recommande aussi d’encourager l’initiative privée, garantir un climat de stabilité sociale et politique et éviter les tensions politiques pour se concentrer sur le dossier socio-économique et en faire une priorité absolue.