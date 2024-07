Les professionnels du secteur du cuir et de la chaussure ont appelé, mercredi, lors d’une réunion tenue par la Fédération nationale du cuir et de la chaussure à l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), à l’application de la loi pour protéger la santé du consommateur et assurer la pérennité des entreprises.

“Ne pas appliquer la loi, n’aiderait pas à réduire l’importation de produits et à lutter contre la contrebande et le commerce parallèle. Ceci menace, plus que jamais, la santé du consommateur, la pérennité des entreprises opérant dans le domaine et des milliers d’emplois”, ont-t-ils alerté.

Les professionnels ont précisé aussi que le secteur fait face à plusieurs problèmes, qui entravent son développement et son contraint rôle de l’un des piliers de développement et de la promotion de l’investissement .

Parmi ce problèmes, ils ont cité le manque d’une main-d’œuvre spécialisée formée dans le cadre des programmes de formation professionnelle, et l’absence des matières premières locales, dont le cuir brut

Lors de la réunion de mercredi, l’accent a été mis, selon un communiqué de l’UTICA, sur la situation sociale et économique difficile des industriels et des artisans, qui souffrent depuis plus de 3 ans de difficultés financières.

Les industriels et professionnels du secteur ont appelé, à cet effet, à intensifier et unifier les efforts en vue de promouvoir le secteur du cuir et de la chaussure et assurer sa pérennité, tout en s’inspirant des résultats de l’étude stratégique, qui a montré son fort potentiel d’emploi, de productivité et d’exportation.