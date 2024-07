SIPEN 2024 : Création de la Confédération Africaine du Numérique

La création de la Confédération Africaine du Numérique “AfriTech”, qui rassemblera les organisations et associations professionnelles représentant les secteurs privés du numérique dans les pays africains, a été annoncée, lundi, par l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Cette création officialisée le 28 juin 2024 en marge de la 7ème édition du Salon International des Professionnels de l’Économie Numérique (SIPEN 2024) tenue les 27 et 28 juin 2024 à Dakar (Sénégal), est l’aboutissement d’un processus initié depuis plus de 2 ans avec la signature d’un protocole d’accord à Abidjan, dans l’objectif de fédérer les différentes organisations patronales africaines du numérique et de promouvoir un partenariat à long-terme entre les communautés des secteurs privés numériques et des startups innovantes en Afrique.

Il s’agit d’un projet lancé en 2022 par Kais Sellami, Président de la Fédération Tunisienne du Numérique de l’UTICA, Antoine Ngom, président de l’Organisation des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication au Sénégal (OPTIC) et du Regroupement des Organisations Professionnelles des TIC de l’UEMOA (ROPTIC), et Patrick Mbengue, alors Président du Groupement des Opérateurs du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication de Côte d’Ivoire (GOTIC CI).

“Afri’Tech” élira domicile au siège de l’UTICA à Tunis. Antoine Ngom, en est le Président et Kais Sellami, le 1er vice-président. Elle jouera le rôle de catalyseur et fédérateur des acteurs privés du numérique dans leurs efforts de défense des intérêts mais aussi de développement de l’innovation et du digital africain.