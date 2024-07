La coopération dans les secteurs du cuir et de la chaussure, la logistique (transport maritime), la santé, l’industrie pharmaceutique, l’ameublement et l’agriculture (huile d’olive, dattes, engrais) entre la Tunisie et la Jordanie, a été au centre d’une séance de travail tenue lundi à Tunis, au siège de l’UTICA.

Le Président de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Samir Majoul et le Président de la Chambre de Commerce de Jordanie, Khalil Mohammad ElHaj Tawfiq ont présidé cette réunion au cours de laquelle il a été convenu d’organiser des rencontres périodiques entre les hommes d’affaires des deux pays et d’examiner tous les problèmes et défis existant ainsi que les moyens de les surmonter.

Majoul a souligné, à cette occasion, l’importance de s’accorder sur un programme économique entre les deux pays, notamment dans les secteur de l’agriculture et des énergies renouvelables, précisant que la Tunisie dispose d’importants potentiels dans plusieurs secteurs économiques, ainsi que d’une situation géostratégique privilégiée, donnant accés aux marchés maghrébin, africain et européen.

Pour sa part, ElHaj Tawfiq a souligné que les échanges commerciaux entre les deux pays sont en-dessous des objectifs escomptés, en dépit des opportunités importantes que présentent plusieurs secteurs économiques, tels que le textile, le cuir, le design, les industries pharmaceutique et métallurgique, le tourisme, outre l’existence d’une ligne aérienne directe et l’annulation du visa entre les deux pays.

Il a fait savoir que la Jordanie a mis en place une nouvelle loi de l’investissement et accordé des incitations aux investisseurs. Elle ambitionne d’établir une relation complémentaire avec la Tunisie, et d’ouvrir les canaux du dialogue entre les secteurs, avant la tenue de la commission mixte tuniso-jordanienne à la fin de cette année.