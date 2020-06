La Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) a annoncé, dans un communiqué de presse, le report de la 35ème édition du festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK) à la prochaine saison estivale soit du 7 au 14 août 2021 et ce à la suite de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus et des multiples craintes d’une deuxième vaque de l’épidémie.

Le même source a tenu à préciser qu’il n’était pas possible de changer la vocation du festival pour en faire un festival national dès lors que ce rendez-vous cinématographique annuel demeure un festival exceptionnel à l’échelle arabe et africaine.

Par ailleurs, l’organisation de cette édition n’a pu être possible étant donné que les cinéastes amateurs et les étudiants des écoles de cinéma et de l’audiovisuel ajoute le communiqué n’ont pu achever leurs projets de film à la lumière de cette crise mondiale et du contexte du confinement sanitaire général tout en sachant que la compétition nationale est l’un des piliers du Fifak.